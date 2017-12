Usa: ex marine arrestato, 'Natale giorno perfetto per attacco'

"Natale è il giorno perfetto per un attacco". L'ex marine Everitt Aaron Jameson, arrestato ieri in California con l'accusa di pianificare un attentato a San Francisco, lo aveva detto ad un agente dell'Fbi sotto copertura, che lo ha smascherato e fermato.

Jameson gli aveva spiegato che non avrebbe neanche avuto il problema di scappare, pronto a immolarsi e morire nel nome dell'Isis: "Sono stato addestrato per il combattimento e la guerra", aveva sottolineato riferendosi al sua esperienza nei Marine, dai quali è stato congedato per problemi di asma.

Il suo piano era pronto: un attacco il 25 dicembre, nell'area estremamente popolare del Pier 39 di San Francisco.

Le accuse mosse nei suoi confronti sono di sostegno al terrorismo e di aver fornito risorse a un'organizzazione terroristica straniera, intrattenendo rapporti con gruppi vicini all'Isis anche via Facebook.

Le indagini dell'Fbi su Jameson sono iniziate alla metà di settembre, quando gli agenti lo hanno identificato online e lo hanno seguito constatando il suo sostegno al terrorismo e all'Isis. Sui suoi social media sono stati rinvenuti riferimenti e plausi ad attacchi stile San Bernardino o quello di New York, quando un camioncino è finito contro i passanti sulla pista ciclabile. Jameson online ha anche lodato l'immagine di un Babbo Natale che minaccia New York con della dinamite. Durante le perquisizioni nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato due fucili e una pistola, ma anche una lettera da martire firmata con il suo nome.

All'Fbi Jameson non ha mentito: sentito dagli agenti ha espresso il suo appoggio all'Isis e al terrorismo e illustrato gli aspetti del suo piano per un attacco, dicendo che "sarebbe stato felice se si fosse realizzato".