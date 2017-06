Usa: fonti indagini, sparatore uomo bianco americano

L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco in un campo da baseball ad Alexandria, alle porte di Washington, è un cittadino Usa bianco di 66 anni, residente a Belleville, in Illinois. Lo riportano fonti investigative.

''Non c'è alcuna emergenza in corso. La città è sicura'', ha affermato la polizia aggiornando sugli sviluppi.

L'Fbi ha assunto la guida delle indagini e, secondo indiscrezioni, non sta trattando l'incidente al campo di baseball come un attacco terroristico. ''È troppo presto per dire quale sia il motivo della sparatoria. Stiamo valutando tutti i possibili aspetti''.

Secondo Tim Slater, l'agente speciale dell'Fbi che ha in carico le indagini, ''è troppo presto per dire se i deputati erano il bersaglio'' e quindi per dire che ci sia una motivazione politica.