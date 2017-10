Usa: governatore New York si allea con Onu per aiuti a Porto Rico

L'Unicef, l'agenzia dell'Onu per l'infanzia, si allea con il governatore di New York Andrew Cuomo per aiutare Porto Rico, l'isola devastata dall'uragano Maria. Lo annuncia Cuomo, sottolineando che l'obiettivo è inviare medicinali agli ospedali.