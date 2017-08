Usa: Harvey, almeno 30 vittime, media

Il sindaco di Houston, Sylvester Turner, ha imposto il coprifuoco nella città texana. Una decisione presa per ''assicurare la sicurezza pubblica'' spiega Turner, precisando che non si potrà circolare dalla mezzanotte alle cinque del mattino.

Il capo della polizia locale ha detto che i trasgressori saranno fermati, interrogati e arrestati.

La pioggia intanto non accenna a smettere e fa registrare un nuovo record del livello di precipitazioni per una perturbazione tropicale. A Cedar Bayou, in Texas, sono sono registrati 1,31 metri di pioggia, il nuovo massimo storico per gli Stati Uniti.