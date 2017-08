Usa: Harvey diventa uragano, Trump twitta precauzioni

L'allerta è tale che il presidente Usa, Donald Trump, è intervenuto via Twitter, ricordando agli americani di essere previdenti. Intanto per due contee del Texas è stata ordinata l'evacuazione obbligatoria.

Trump nel suo messaggio tweet indica i link ai siti del National Hurricane Center e del dipartimento per la Sicurezza Interna con i consigli su come prepararsi per l'emergenza.

La portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, ha riferito che il presidente Trump viene aggiornato costantemente sulla situazione.