Usa: hostess 81enne non pensa andare in pensione

Ha 81 anni ma non vuole sentir parlare di pensione. Bette Nash continua con passione a fare la hostess, un mestiere cominciato 50 anni fa quando poco più che ventenne la assunse la Easter Air Lines, compagnia dei cieli che oggi non esiste più.

Un primato che non ha uguali tra gli assistenti di volo di ogni angolo del pianeta, come riportano i media di tutto il mondo.

Per rendere omaggio al mezzo secolo di carriera di questa energica signora americana che vive in Virginia, i vigili del fuoco l'hanno accolta sulla pista all'aeroporto nazionale di Washington Ronald Reagan con dei getti d'acqua, una cerimonia di solito riservata al battesimo di un aereo o in onore di piloti esperti.

Negli Stati Uniti i piloti sono tenuti ad andare in pensione a 65 anni, ma questo non vale per le hostess dell'aviazione commerciale.