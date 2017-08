Usa: leucemia, Novartis ottiene via libera per prima terapia genica

Semaforo verde per la prima terapia genica contro la leucemia negli Stati Uniti. La cura è stata sviluppata dall'azienda farmaceutica basilese Novartis.

La Food and Drug Administration, l'agenzia regolatoria statunitense, ha infatti approvato ieri un trattamento "Car-T" elaborato dall'azienda insieme all'Università della Pennsylvania.

La terapia - dal nome commerciale Kymriah (tisagenlecleucel) - ha un costo di circa 475'000 dollari (circa 478'000 franchi) perché ogni trattamento deve essere sviluppato individualmente, su misura per ciascun paziente. È rivolta a malati fino a 25 anni, con leucemia linfoblastica acuta a cellule B recidivata/refrattaria, forma che negli Usa colpisce tremila bambini e giovani adulti. Novartis stima che ogni anno 600 di essi potranno avere accesso alla cura.

I risultati ottenuti durante gli studi indicano che l'83% dei pazienti trattati (52 su 63) ha raggiunto la remissione entro tre mesi dall'infusione, percentuale superiore a qualsiasi altro trattamento antileucemico. Una notizia che accende la speranza, anche se i possibili effetti collaterali sono tali da dover essere controllati in ospedale e, al momento, non si sa con certezza quale possa essere la durata dell'efficacia.

La terapia appena approvata sarà proposta solo in alcuni nosocomi, nei quali è presente personale formato ad hoc per somministrare la sofisticata cura e per gestirne gli eventuali effetti secondari. Attualmente queste strutture sono venti, ma il numero salirà a 32 entro la fine dell'anno.

Il trattamento si basa su linfociti T "addestrati" contro il cancro, cellule immunitarie che vengono estratte dal sangue del paziente e riprogrammate geneticamente per colpire il tumore. Successivamente vengono moltiplicate e iniettate di nuovo nell'organismo, dove contrastano la malattia per mesi e persino anni.

Il successivo passo dei ricercatori sarà quello di sperimentare la "Car-T" contro alcuni tumori solidi, come quelli del cervello e del seno. In un prossimo futuro, la terapia potrebbe diventare un'alternativa al trapianto di midollo osseo.