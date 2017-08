Usa: maxi marcia di 10 giorni contro i suprematisti bianchi

Secondo il sito The Hill, la manifestazione, dal titolo 'The March to Confront White Supremacy', è partita oggi dalla città della Virginia teatro degli scontri di questo mese e terminerà nella capitale il 6 settembre, dove proseguiranno altri eventi quotidiani di protesta non violenta.

"È il momento di affrontare i suprematisti bianchi nel nostro governo e in tutta la nostra storia - si legge sul sito dell'evento - chiediamo che il presidente Trump sia rimosso dall'ufficio per essersi allineato a questa ideologia dell'odio e un'agenda che ripari i danni fatti al nostro Paese e al suo popolo".