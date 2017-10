Usa: media, Pompeo (Cia) pronto a sostituire Tillerson

Mike Pompeo, l'attuale direttore della Cia, è pronto a sostituire il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, in rotta di collisione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: lo scrive Axios, il sito Usa specializzato in politica.

Secondo Axios, stanno spingendo in questa direzione numerosi consiglieri di Trump e lo stesso inquilino della Casa Bianca non sarebbe contrario, essendo i due più o meno sulla stessa linea su questioni come l'immigrazione o la gestione del Congresso.

In quanto responsabile della Cia Pompeo partecipa regolarmente alle riunioni di crisi nella Situation Room della Casa Bianca. È lui inoltre a fare al presidente il briefing quotidiano sulla sicurezza.