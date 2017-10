Usa: moglie Steve Jobs scommette su sport

La vedova di Steve Jobs si appresta ad acquistare una quota significativa in Monumental Sports & Entertainment, la società che controlla le squadre dei Washington Capitals (NHL), i Washington Wizards (NBA), i Washington Mystics (WNBA) e lo stadio Capital One Arena a Washington.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l'investimento ha un valore di centinaia di milioni di dollari e concederà a Powell il 20% della società, diventandone il secondo azionista.

L'acquisizione consente a Powell Jobs di entrare in una posizione di comando in un mondo dominato dagli uomini. Solo poche donne sono infatti alla guida di un franchise dell'Nbs: si tratta di Jeanie Buss dei Los Angeles Lakers, Ann Walton Kroenke dei Denver Nuggets and Gail Miller degli Utah Jazz.