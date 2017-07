Usa: repubblicani non hanno voti per testo Sanità

Un nuovo nulla di fatto sul fronte della Sanità per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Altri due senatori repubblicani hanno dichiarato la loro opposizione al nuovo testo proposto al Senato nel tentativo di revocare Obamacare.

Con soli 52 senatori repubblicani su 100, il tentativo guidato dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell non ha possibilità di proseguire.

Il senatore Mike Lee dello Utah e il senatore Jerry Moran del Kansas hanno annunciato che si sarebbero opposti al disegno di legge per revocare Obamacare così come stilato dal leader McConnell nella sua nuova versione presentata lo scorso giovedì e vanno ad aggiungersi ai colleghi Susan Collins del Maine e Rand Paul del Kentucky, che avevano da subito preannunciato il loro 'No', lasciando: mancano così almeno due voti ai repubblicani approvare il testo e riavviare quindi l'iter.

In reazione all'annuncio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato esortando a revocare Obamacare per poi "ricominciare da zero". Quindi ha affermato: "I democratici seguiranno!".