Usa: repubblicani presentano al Senato riforma sanità

Sono previsti tagli drastici al Medicaid (il programma per le persone con redditi bassi o disabili), cancellazione delle tasse sui redditi più alti e sulle società del settore sanitario per finanziare l'espansione della copertura medica, abolizione dell'obbligo di avere una assicurazione medica e delle relative sanzioni.

Gli Stati potranno scegliere se mantenere o meno molti dei benefici richiesti dall'Obamacare, come la maternità, i servizi di emergenza e il trattamento delle malattie mentali. Previsti crediti fiscali per aiutare i più bisognosi a fronteggiare il progressivo aumento dei costi delle assicurazioni sanitarie.

La bozza è stata elaborata in segreto. Il leader della maggioranza, Mitch McConnell, spera che sia votata la prossima settimana ma almeno una mezza dozzina di repubblicani, tra conservatori e moderati, è insoddisfatta.

Il Grand Old Party vuole approvarla con la maggioranza semplice per evitare l'ostruzionismo dei democratici. Ma con i suoi 52 senatori su 100 non può perdere più di due voti: il vicepresidente Mike Pence farà la differenza in caso di pareggio. Rand Paul ha già fatto sapere che la legge e' troppo 'liberale' per lui.