Usa: salgono redditi famiglie ma 40,6 milioni americani poveri

Cala il tasso di povertà negli Stati Uniti. Nel 2016 è sceso al 12,7%, lo 0,8% in meno rispetto all'anno precedente: vivono in povertà 40,6 milioni di americani, 2,5 milioni in meno rispetto al 2015.