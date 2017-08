Usa: Senato affossa legge in Texas sui bagni per transgender

In base al provvedimento gli studenti transgender sarebbero stati obbligati ad usare i bagni a seconda del sesso assegnato alla nascita e non secondo l'identità' di genere. Non e' ancora chiaro se il governatore repubblicano dello stato Greg Abbott chiederà di indire una nuova sessione per cercare di approvare il testo.

Il Texas segue quindi cosi' l'esempio del Nord Carolina, il quale ha abolito la legge lo scorso marzo. Era stato proprio lo Stato del sud ad approvare inizialmente una legge contro l'uso dei bagni pubblici a seconda dell'identità di genere. Reazioni erano state immediate. L'Nba ad esempio aveva minacciato di non scegliere più Charlotte per l'edizione 2017 dell'All Star Game. Numerose star, tra cui Bruce Springsteen, cancellarono le date dei loro concerti.