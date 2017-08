Usa: sondaggio, maggioranza vuole tenere monumenti confederati

Stando al rilevamento realizzato tra il 18 e il 21 agosto, il 54% degli adulti interpellati crede che i monumenti "debbano rimanere in tutti i luoghi pubblici", mentre il 27% ritiene che "debbano essere rimossi da tutti i luoghi pubblici". Il 19% ha invece risposto "non so".

Il sondaggio ha però registrato una netta divisione e differenza di opinioni per categorie, con bianchi e repubblicani largamente favorevoli a preservare i monumenti e democratici e appartenenti a gruppi etnici più propensi alla rimozione.