Usa: spari vicino Baltimora, diversi feriti

È di tre morti il bilancio della sparatoria avvenuta in un'area commerciale di Edgewood, pochi chilometri a nord di Baltimora. Lo afferma la polizia. Almeno altre due persone sono rimaste ferite e versano in condizioni critiche.

Il killer sarebbe in fuga e in tutta l'area è in corso una caccia all'uomo da parte dei reparti speciali della polizia. In 'lockdown' tutte le scuole, gli uffici e le attività commerciali. Secondo le prime indiscrezioni tutto sarebbe nato da una lite sul lavoro.