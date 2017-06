Usa: Stato New York bandisce matrimoni per minori di 17 anni

Quelli tra i 17 e i 18 anni avranno bisogno del via libera del tribunale.

Per il governatore Andrew Cuomo, infatti, la nuova legge pone fine ad una "pratica intollerabile: è un grande passo avanti che proteggerà i bambini, impedirà i matrimoni forzati e creerà una New York più sicura e più giusta, per tutti".

Sino ad oggi, New York era uno dei tre Stati americani, insieme ad Alaska e North Carolina, che consentiva le nozze dai 14 anni in su con il consenso di genitori e tribunale. Secondo i dati del Dipartimento della Salute, tra il 2000 e il 2010 sono stati 3853 i minori che si sono sposati a New York e di questi l'84% erano ragazze unitesi in matrimonio con uomini adulti.