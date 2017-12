Usa: treno deragliato, tecnologia frenante non era attiva

La tecnologia che può rallentare o fermare automaticamente un treno (nota come positive train control, ptc) non era attivata sulla linea dove è deragliato, ad una velocità doppia del previsto, un convoglio Amtrak vicino a Seattle, nello stato di Washington.

Lo hanno confermato gli investigatori. L'incidente ha causato tre morti e decine di feriti.

I sensori sui binari ed altri componenti Ptc sono stati installati ma si prevede che il sistema non entri in funzione prima della prossima primavera. Le autorità regolatorie hanno fatto pressione a lungo sulle ferrovie per introdurre questa nuova tecnologia ma la scadenza è stata ripetutamente rinviata su richiesta dell'industria del settore ed ora è slittata a fine 2018.

Gli investigatori comunque non hanno ancora accertato le cause dell'incidente. È emerso che il freno che può arrestare il treno era attivato automaticamente anziché essere inserito dall'ingegnere presente a bordo della locomotiva, con un conduttore in fase di addestramento.