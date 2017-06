Usa: troppo caldo per volare, aerei a terra a Phoenix

Oggi è prevista infatti una temperatura di 49 gradi centigradi, un grado in più della soglia di operatività degli aerei e per questo l'American Airlines è stata costretta a cancellare i voli in decollo nelle ore più calde e in particolare quelli operati con Bombardier Crj, che tollerano una temperatura massima di 48 gradi.

Gli aerei non possono volare se la temperatura è troppo alta perché il calore riduce la densità dell'aria e, di conseguenza, la capacità di portanza delle ali. In questo modo il motore deve fornire una maggiore spinta per essere in grado di decollare.

La temperatura di 49 gradi centigradi non è un record per Phoenix: il 26 giugno del 1990 si toccarono i 50 gradi.