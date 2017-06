Usa: Trump, indagato da chi mi ha detto di licenziare Comey

Allo stesso tempo il presidente americano lancia un nuovo attacco, anche se non è ben chiaro a chi si riferisca quando parla "dell'uomo" che gli avrebbe detto di licenziare James Comey.

Secondo alcuni, anche tra i tanti che ogni volta commentano, con toni fortemente denigratori, i tweet del presidente, Trump si sarebbe riferito a Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate e predecessore di Comey alla guida del bureau.

Ma per altri la stoccata è per il vice ministro della Giustizia, Rod Rosenstein, che supervisiona tutte le questioni relative al Russiagate da quando il ministro Jeff Sessions si è ricusato, visto il suo coinvolgimento. In questo ruolo, Rosenstein ha firmato prima la controversa lettera in cui si raccomandava a Trump il licenziamento di Comey e poi - di fronte all'enorme polemica che ha provocato questa mossa - ha deciso la nomina di Mueller.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, Trump non avrebbe mai digerito questa decisione e considera Rosenstein, ma anche Sessions, responsabili per questo 'autogol'.