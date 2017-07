Usa: Trump parla con leader Golfo, esorta a unità

Ha sottolineato le sue preoccupazioni per le tensioni in corso tra i Qatar e alcuni dei paesi vicini. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota.

Trump ha ribadito l'importanza di fermare i finanziamenti a terroristi e di screditare l'ideologia estremista, lanciando quindi un appello all'unità nella regione, "cruciale", ha detto, "per raggiungere gli obiettivi posti dal summit di Riad per la lotta al terrorismo e la promozione della stabilità regionale".