Usa: Trump, 'troppo sport consuma il corpo, è dannoso'

All'esercizio fisico e alla sua importanza per la salute viene data troppa importanza, e questo è sbagliato. Parola del presidente americano Donald Trump che, al di là del golf, non pratica alcuno sport.

Secondo Trump l'eccessiva importanza si scontra con il fatto che il corpo umano è come una batteria che non si ricarica, e quindi ha un'energia limitata a disposizione che potrebbe essere consumata dall'esercizio fisico.

A riportare le teorie del presidente americano è il 'New Yorker', ma subito rimbalzano sui siti americani. L'unica forma di movimento fisico seguito da Trump è il golf, che peraltro considera più un'occasione per incontri di lavoro. Secondo i media Usa, la convinzione del presidente che l'energia a carica limitata del corpo umano venga addirittura 'consumata' dall'esercizio, è tra le ragioni per cui Trump non ha praticato sport.

Quanto alle sue abitudini alimentari - osserva la Cbs - Trump non disdegna di farsi ritrarre mentre mangia bistecche, cibo messicano, patatine e bibite gassate e zuccherate. Diete opposte al tentativo degli Obama di inculcare negli americani il senso di una alimentazione sana. In un recente twitt, Trump ha scritto: "non ho mai visto una persona magra bere una bibita senza zucchero".