Usa: Zuckerberg, odio e violenza suprematista al bando su Facebook

"E' triste che dobbiamo ancora dire che i neonazi ed i suprematisti bianchi sono nel torto, come se la cosa non fosse ovvia: di fronte alla prospettiva di nuove manifestazioni noi controlleremo attentamente la situazione e rimuoveremo le minacce di violenza fisica".

Così Mark Zuckerberg ha condannato, con un post , le violenze dei suprematisti bianchi in Virginia e promesso che Facebook rimuoverà le minacce violente e i messaggi che celebrano l'odio razzista.

"Non saremo sempre perfetti, ma avete la mia parola che continueremo a lavorare per rendere Facebook un posto dove tutti si sentono al sicuro", ha aggiunto il fondatore del social network più diffuso nel mondo. "I miei pensieri sono con le vittime dell'odio in tutto il mondo che con tutti quelli che hanno i coraggio di sfidarlo ogni giorno", ha concluso Zuckerberg.

Già nei giorni scorsi Facebook ha cominciato a rimuovere tutti i post in cui veniva celebrata la morte di Heather Heyer, la donna uccisa dal militante dell'alt right che ha lanciato la sua auto in corsa contro i dimostranti di sinistra a Charlottesville. Sono state poi rimosse diverse pagine dedicate al nazionalismo bianco.