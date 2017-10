VD: condannati a 16 e 10 anni per assassinio 83enne

Per la Corte la donna, 52 anni, ha agito in modo egoistico per paura di perdere l'eredità miliardaria. Il padre aveva infatti lasciato intendere che voleva risposarsi, per questo la donna ha deciso di assassinarlo, coinvolgendo il figlio nella propria vendetta.

Il ragazzo, 23 anni, è stato condannato a una pena inferiore poiché il tribunale ha tenuto conto dell'influenza che la madre esercitava su di lui.

Il dramma risale al 5 novembre 2014: l'uomo di 83 anni era stato spinto sulle scale della sua villetta ed era poi stato colpito con un bastone e un ombrello e infine strangolato dal nipote. Poco ore prima, nel corso di una violenta lite il pensionato aveva dato dei "ladri" e "approfittatori" alla figlia e al nipote.