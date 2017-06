VD, incidente mortale: conducente era ubriaco

Era sotto l'influsso dell'alcol il giovane al volante dell'auto caduta in una scarpata mercoledì scorso a Caux, nel canton Vaud. Le analisi hanno evidenziato un'alcolemia dell'1,2 per mille. Nell'incidente una delle sei persone a bordo aveva perso la vita.

Il conducente, un egiziano di 18 anni, stava circolando in direzione di Glion a velocità eccessiva, ha fatto sapere la polizia cantonale, ed è uscito di strada in corrispondenza di una curva, precipitando per una settantina di metri.

La vettura si è capovolta e uno dei passeggeri, un 19enne proveniente dal Costarica, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo rimanendo ucciso. I sei giovani, tutti stranieri, frequentavano la scuola alberghiera di Glion.