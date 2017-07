VD: un anno di carcere per truffatore inglese

Un cittadino inglese è stato condannato oggi a Renens (VD) ad un anno di carcere per aver riciclato quasi 7 milioni di franchi in Svizzera, principalmente nella regione di Montreux.

Con lui sono stati condannati la moglie e un consulente finanziario, ai quali sono stati inflitti rispettivamente 8 e 9 mesi sospesi.

Il britannico di 63 anni è stato trasferito appositamente a Renens da una prigione inglese, dove stava scontando una condanna a nove anni di reclusione inflittagli nel 2001 per aver organizzato una vasta truffa finanziaria che gli avrebbe fruttato oltre 92 milioni di franchi, nonché 12 anni supplementari per aver partecipato al rapimento di un ex complice, per la liberazione del quale aveva chiesto un riscatto di 400'000 franchi.

Fuggito nel 2005 dal carcere di Sudbury (GB), il britannico si è rifugiato a Montreux, dove ha riciclato parte del denaro guadagnato illegalmente acquistando un terreno, una casa e diverse vetture di lusso.

Alla moglie, la giustizia vodese ha rimproverato di aver proseguito le attività del marito quando costui è tornato in prigione in Inghilterra nel 2009, mentre il consulente finanziario, un banchiere zurighese, è stato riconosciuto colpevole per aver dato consigli alla coppia sugli investimenti a Montreux. Secondo la Corte, egli avrebbe dovuto nutrire seri dubbi sull'origine illecita dei fondi.