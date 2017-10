Venezuela: fermato giornalista svizzero

Tre giornalisti, tra cui uno svizzero, sono stati fermati ieri in Venezuela, mentre tentavano di entrare in un carcere nello Stato di Aragua per condurre un'inchiesta.

La notizia è stata diffusa dal sindacato nazionale dei giornalisti, l'Sntp (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa). Gli altri due, a quanto si apprende, sono un italiano e un venezuelano.

Lo svizzero fermato è un giornalista indipendente di Lugano, indica su twitter l'Sntp.

I tre, ha reso noto il sindacato, stavano conducendo un'inchiesta giornalistica nel centro penitenziario di Aragua, nel nord del Paese, meglio conosciuto come il carcere di Tocoron, ma sono stati fermati dalla Guardia Nazionale Bolivariana.

Da quel momento, non sono riusciti più a comunicare con loro. L'Sntp ha quindi chiesto alle autorità di fornire "informazioni reali" su dove si trovino e di "garantire la vita, la libertà e l'integrità dei giornalisti detenuti". L'appello è stato fatto proprio anche da altre organizzazioni.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), contattato dall'ats, non era raggiungibile per una presa di posizione. Secondo quanto riferito dall'agenzia dii stampa italiana Ansa l'ambasciata d'Italia a Caracas, in stretto raccordo con Roma, segue fin dal primo momento il caso in stretto contatto con le autorità locali. La rappresentanza diplomatica italiana si è prontamente attivata per prestare al connazionale tutta l'assistenza necessaria.

Il carcere di Tocoron è tristemente noto in Venezuela per i suoi ripetuti episodi di violenza e diversi altri crimini ed il governo non è ancora riuscito a pacificare.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha stimato che l'anno scorso le intimidazioni e gli arresti arbitrari contro i giornalisti sono aumentati. In Venezuela, il Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha denunciato un'ondata di attacchi contro i giornalisti in particolare mentre coprivano le proteste dell'opposizione anti-chavista, tra aprile e luglio.