Venezuela: Ortega in Brasile, parlerà di corruzione Caracas

Dopo una tappa a Panama, l'ex pubblico ministero è giunta in Brasile proveniente dalla Colombia, dove si è trasferita venerdì dopo essere fuggita da Caracas. Stamani ha in programma partecipare a un incontro insieme ad altri procuratori sudamericani, riunione che avrà al centro appunto il tema della corruzione.

Fonti della procura generale di Brasilia hanno confermato che l'ex procuratrice darà un breve intervento durante l'incontro, anche se "non si sa se parlerà di Odebrecht" nel corso della riunione o durante la visita nella capitale brasiliana. In dichiarazioni alla stampa di Bogotà, il procuratore della Colombia, Fernando Carrillo, ha a sua volta assicurato che Ortega Diaz ha "le evidenze, i documenti e le fatture per scoperchiare la corruzione di Odebrecht in Venezuela".

Ieri, durante un incontro stampa a Caracas, Maduro ha annunciato un mandato di cattura internazionale contro l'ex pubblico ministero.