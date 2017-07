Venezuela: scontro al vertice fra Ortega Diaz e Corte Suprema

Il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsg) ha scelto oggi una nuova vice Procuratrice Generale, dopo aver dichiarato illegittima la designazione effettuata dalla Procuratrice Luisa Ortega Diaz e confermata ieri dall'Assemblea Nazionale, in mano all'opposizione.

La nuova vice Procuratrice, che ha già prestato giuramento davanti all'Alta Corte, è Katherine Nayarith Haringhton Padrón, una ex ministero pubblico considerata vicina a Diosdado Cabello, il numero due del partito del presidente Nicolas Maduro.

Secondo il Tsg, la designazione da parte di Ortega Diaz di Rafael Gonzalez come suo vice è "nulla, irregolare e illegittima", così come il voto di conferma dato ieri dall'Assemblea Nazionale, giacché l'Alta Corte considera il Parlamento in stato di oltraggio, e dunque ne disconosce le decisioni.

La stessa Ortega Diaz è attesa a breve nella sede del Tsg per un'udienza pubblica riguardo alle accuse che le sono state mosse dal deputato chavista Pedro Carreno, in base alle quali l'Alta Corte ha bloccato i beni personali della Procuratrice Generale e le ha proibito di uscire dal Venezuela.