Venezuela: Trump minaccia 'azioni economiche'

La borsa svizzera si mantiene in lieve rialzo in mattinata, trascinata da Novartis. Alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9066,38 punti, in progressione dello 0,31% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,21% a 10'313,85 punti.