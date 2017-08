Vignette per sapere cosa fare in caso di attacco terroristico

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) sta valutando l'efficacia dell'utilizzo di vignette esplicative per sapere come comportarsi in caso di un attacco terroristico, sulla base di quanto già in uso nelle scuole di Zurigo.

Queste verrebbero diffuse via Twitter o Facebook e caricate anche sul sito della fedpol.

Si tratta di undici disegni con brevi spiegazioni che mostrano "nel modo più semplice possibile" il corretto comportamento da adottare in un attacco, che può essere sintetizzato in: "scappare, nascondersi e dare l'allarme", spiega Daniele Lenzo, direttore dell'Ufficio prevenzione contro la violenza della città di Zurigo, in un'intervista al domenicale "SonntagsZeitung".

È stato proprio il suo ufficio a sviluppare questo sistema e le scuole della città sulla Limmat possono scaricare già da tempo queste immagini dal suo sito. Per non terrorizzare gli allievi bisogna però ricordare loro che la probabilità di un attacco terroristico in Svizzera è esigua, si legge sul domenicale svizzerotedesco.

La Confederazione ha in seguito esaminato l'efficacia di questo metodo e lo ha presentato alla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera. La fedpol ritiene particolarmente interessante l'uso di queste vignette sui social, in modo che raggiungano un vasto pubblico. Intende inoltre renderle accessibili a tutti sul proprio sito.

"È anche immaginabile che in futuro aziende come le FFS, imprese private o amministrazioni pubbliche utilizzino questi pittogrammi. In tal modo, in caso di emergenza, i clienti e gli impiegati sapranno come comportarsi in modo corretto", ritiene Lenzo.