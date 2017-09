Volkswagen: 20 miliardi per 300 modelli elettrici entro il 2030

Tale investimenti comprenderanno veicoli, stabilimenti, formazione, infrastrutture di ricarica, tecnologia e produzione delle batterie.

Oltre ai 20 miliardi di euro per la flotta "green", Mueller si è impegnato, riporta Bloomberg, a mettere sul tavolo oltre 50 miliardi in batterie per l'alimentazione dei veicoli stessi. "La trasformazione della nostra industria non è rinviabile. E noi guideremo la trasformazione", ha sottolineato Mueller.

Il passaggio all'elettrico è il punto chiave dello sforzo dei produttori tedeschi per mettersi definitivamente alle spalle il dieselgate che fra pochi giorni compirà due anni.

In quest'ottica, Vw sta accelerando per dare l'addio ai motori a combustione nei suoi 12 brand, provando a lanciare la sfida a Tesla ed a trasformarsi da un ritardatario a un leader nel comparto dei veicoli elettrici.