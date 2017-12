VS: 24enne muore di freddo dopo essere stato scacciato da bar

Un 24enne è stato trovato morto il giorno di Santo Stefano nei pressi di Vétroz (VS). Il giovane, che era stato dato per disperso il 23 dicembre dopo un pranzo aziendale, sarebbe morto di freddo.

Lo ha indicato un portavoce della polizia cantonale confermando quanto pubblicato dal Nouvelliste.

Secondo il giornale, che ha parlato con il padre del 24enne, dopo il pasto il giovane si era recato con dei colleghi in un locale pubblico di Vétroz. Verso le 22 è stato espulso.

L'ultimo ad averlo visto è stato un venditore di kebab, il quale ha riferito al Nouvelliste che il giovane portava una maglietta. Le ricerche per ritrovarlo, condotte anche con un elicottero munito di telecamera termica, sono rimaste senza esito.

Il poveretto, come detto, è stato trovato solo il 26 dicembre. A scoprirlo è stato il cane di una persona che passava di lì per caso. Stando alla polizia non è stato vittima di un'aggressione, ma è presumibilmente morto d'ipotermia.