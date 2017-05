VS: chalet prende fuoco a Vercorin, un morto e un ferito

Un incendio scoppiato stamane all'alba in uno chalet di Vercorin (VS) ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Quest'ultima, una 61enne vallesana, è stata trasportata all'ospedale CHUV di Ginevra per una forte intossicazione dal fumo.