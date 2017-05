VS: Jean-Luc Addor giudicato per discriminazione razziale

Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor (UDC/VS) è stato processato oggi dal Tribunale di Sion (VS) per discriminazione razziale. In causa i commenti da lui pubblicati in rete dopo l'uccisione di uno svizzero di origine kosovara in una moschea di San Gallo.