Weinstein: polizia New York avvia approfondimenti

La polizia di New York sta conducendo approfondimenti su eventuali accuse di aggressione a sfondo sessuale contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Lo ha riferito il portavoce della polizia della Grande Mela, Peter Donald, affermando che gli investigatori stanno conducendo verifiche sui file della polizia per controllare se vi fossero in passato denunce di aggressione o molestie oltre il caso già emerso e da cui scaturì una indagine nel 2015.

Il dipartimento di polizia di New York incoraggia inoltre chiunque abbia informazioni sulla vicenda Weinstein a farsi avanti. Secondo una fonte informata, inoltre, le forze dell'ordine intendono contattare donne che hanno parlato dei loro incontri con Weinstein nell'articolo del New Yorker. Fino ad ora Weinstein ha negato qualsiasi rapporto non consensuale.