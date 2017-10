Weinstein: Scotland Yard indaga

Il re dei produttori di Hollywood, travolto ormai da una valanga di denunce, è sospettato adesso di tre nuovi casi di molestie o violenze che sarebbero avvenuti a Londra nel 2010, nel 2011 e nel 2015. L'ampliamento dell'indagine arriva contemporaneamente all'uscita di un'intervista in cui l'attrice inglese Lysette Anthony accusa il produttore Usa di averla violentata: sesta donna a parlare apertamente di stupro.

Intanto l'ex candidata alla Casa Bianca Hillary Clinton, già grande amica di Weinstein e beneficiaria di ricche donazioni in passato, ha ribadito a margine del Cheltenham Literature Festival la propria condanna del produttore, tornando a paragonarlo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma ha glissato quando una persona del pubblico le ha chiesto - "come donna e come femminista" - se non ritenesse appropriato anche un parallelo con comportamenti passati di suo marito Bill.

Woody Allen si è dal canto suo detto "triste" per Harvey Weinstein. Il rinomato regista, sceneggiatore nonché attore ha quindi spiegato di non aver mai saputo nulla delle vicende emerse negli ultimi giorni. "Ho ascoltato in passato alcune voci sui comportamenti di Weinstein, ma non queste storie orribili che stanno venendo fuori adesso".

Nella sua vita Allen ha dovuto difendersi a sua vota dall'accusa infamante di aver molestato la sua figlia adottiva, ma l'attore e regista cult ha sempre negato con forza tali circostanze.