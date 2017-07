Winterthur (ZH): brucia una mansarda, due feriti

Due feriti e danni materiali per oltre centomila franchi: questo il bilancio di un incendio scoppiato stamattina in una mansarda di una casa plurifamiliare a Winterthur (ZH). Lo indica la polizia cantonale in una nota.

Sei inquilini hanno potuto lasciare autonomamente l'edificio interessato dalle fiamme così come gli stabili adiacenti. Una donna è stata portata in ospedale per sospetta intossicazione da fumo e un uomo per accertamenti.

Il cane di un'inquilina è morto nel rogo, mentre un altro è al momento disperso, indica la polizia. La strada di fronte all'edificio è stata chiusa al traffico per diverse ore.

La causa dell'incendio non è ancora nota. È stata aperta un'inchiesta.