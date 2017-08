Wisekey si prepara a un ingresso alla Borsa americana

Lo specialista ginevrino attivo nella sicurezza informatica Wisekey intende fare il suo ingresso alla Borsa americana nel secondo trimestre del 2018. Lo ha dichiarato il suo direttore e fondatore Carlos Moreira in un'intervista rilasciata al domenicale Matin Dimanche.

La società aveva già annunciato la sua intenzione di entrare nel Nasdaq nel 2014, nell'ambito di una fusione con il gruppo americano-brasiliano Garnero. Ma l'operazione non si era concretizzata.

"Non abbiamo ancora il formato necessario per accedere al Nasdaq", ha spiegato Moreira. "Preferiamo essere quotati alla Borsa svizzera, far crescere la società e preparare un ingresso nel Nasdaq con una valorizzazione adatta".

Nei primi sei mesi dell'anno, Wisekey ha realizzato un giro d'affari superiore a tutto l'esercizio 2016, ha ricordato il presidente e CEO del gruppo ginevrino, la cui holding ha sede a Zugo.