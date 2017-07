Yemen: colera, ogni minuto un bimbo colpito diarrea

Nello Yemen è in atto la peggiore epidemia di colera al mondo: ogni giorno, circa 5 mila persone vengono colpite da diarrea acuta acquosa.

Di queste quasi il 50% sono bambini e ragazzi. Ogni minuto, un bambino è colpito da questa patologia. Purtroppo molti di questi bambini moriranno. Un quarto delle morti da colera è rappresentato da bambini. Lo ha riferito oggi l'Unicef in una nota.

In un Paese in cui oltre 2 milioni di bimbi soffrono già di malnutrizione acuta, e quasi mezzo milione di malnutrizione acuta grave, questa epidemia di colera non poteva scoppiare nel momento peggiore.

I bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave sono molto vulnerabili alla diarrea poiché i loro sistemi immunitari sono già indeboliti.