Yemen: Onu, grave crisi umanitaria, allarme presenza al-Qaida

È la denuncia contenuta in un nuovo rapporto Onu sullo Yemen. La crisi nel Paese mediorientale oltre ad essere direttamente correlata al comportamento delle parti del conflitto - denuncia il rapporto - è anche terreno fertile per altre fazioni armate, come al-Qaida, divenuta "operativa" a Taiz.

"La riluttanza della comunità internazionale a cercare giustizia per le vittime del conflitto è una vergogna e contribuisce, in vari modi, all'orrore" che affligge il Paese, ha detto l'Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein, commentando il rapporto, che più volte ha "invitato la comunità internazionale ad adottare misure per stabilire un'indagine indipendente internazionale sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani".

In Yemen, i civili subiscono le conseguenze di una "catastrofe interamente attribuibile all'uomo", afferma il rapporto richiesto dal Consiglio Onu dei diritti dell'uomo, che si riunirà in sessione da lunedì prossimo.

Tra marzo 2015, quando l'Onu ha cominciato a registrare le prime vittime fra i civili, ed il 30 agosto scorso, sono stati segnalati almeno 5144 morti e 8749 feriti, tra cui 1184 bambini uccisi e 1541 minori feriti. I raid aerei della coalizione a guida saudita hanno causato la morte di 3233 civili, spiega un comunicato.