ZH: abolito aiuto sociale a rifugiati con permesso F

Contro il taglio dell'assistenza sociale per i rifugiati con permesso F, deciso lo scorso aprile dal parlamento cantonale, diversi enti assistenziali e 26 comuni avevano lanciato un referendum.

L'assistenza - introdotta nel canton Zurigo nel 2012 - interessa attualmente circa 5600 migranti provenienti dall'Eritrea, dall'Afghanistan e dall'Iraq: tutte persone che non hanno ottenuto asilo in Svizzera, ma che possono restare a causa della difficile situazione attuale nei rispettivi Paesi.

Queste persone beneficeranno in futuro soltanto di un aiuto d'urgenza: in tutto 360 franchi al mese, contro una cifra che attualmente raggiunge circa 990 franchi per una persona singola.

Nel parlamento zurighese una maggioranza formata da UDC, PLR e UDF, ha votato il taglio di queste prestazioni, sostenendo che con il sistema attuale i rifugiati con permesso F non sono invogliati a cercare attivamente un lavoro. Il Cantone, che finora rimborsava ai Comuni i soldi dell'aiuto sociale, potrà inoltre risparmiare 10 milioni di franchi l'anno.

Senza i contributi del Cantone, i Comuni si vedranno costretti a sopprimere diverse misure d'integrazione, come i corsi di tedesco o le offerte per l'inserimento nel mondo del lavoro. E senza queste misure i rifugiati ammessi provvisoriamente finiranno col dipendere in misura ancor maggiore dallo Stato, hanno sostenuto invece i promotori del referendum, tra i quali figuravano in particolare le Città di Zurigo e Winterthur.

In seguito al voto zurighese, Basilea Città rimane l'unico Cantone che accordi ai rifugiati con permesso F un aiuto sociale in base alle norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS).