ZH: coppia di brasiliani ha riciclato centinaia di milioni

Cinque persone sono state arrestate a Ginevra, Zurigo, Losanna e all'estero in un'operazione internazionale contro il riciclaggio di denaro del narcotraffico. Una coppia di brasiliani ha trasferito per anni somme milionarie attraverso una ditta nel canton Zurigo.

L'operazione è partita da una precedente inchiesta che nel 2010 portò in Germania al sequestro di 1,3 tonnellate di cocaina. L'esame dei flussi di denaro ha permesso di risalire ai complici in Svizzera, scrive oggi in una nota la polizia cantonale zurighese.

La coppia di brasiliani gestiva nel canton Zurigo un'agenzia di viaggi e un ufficio per il trasferimento di denaro. Per anni attraverso queste due società sono state mandate in diversi paesi somme dell'ordine di decine di milioni di franchi. La polizia zurighese non indica la cifra complessiva.

Nell'operazione condotta in collaborazione con il Ministero pubblico zurighese e con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) sono stati inoltre sequestrati diversi immobili e diversi conti sono stati bloccati.