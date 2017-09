ZH: moto contro auto, due feriti gravi

In una curva il centauro di 21 anni è finito, per motivi non ancora noti, sulla corsia di contromano scontrandosi violentemente con un'automobile guidata da un 40enne, indica in un comunicato odierno la polizia cantonale.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale, uno da un elicottero e l'altro da un'ambulanza. La strada è rimasta chiusa per quattro ore.