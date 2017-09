Zurigo: è annegato l'uomo saltato nel lago da una gru

È morto per annegamento l'uomo che domenica si è tuffato nel lago a Zurigo da una gru e non è più riemerso. Lo ha rivelato l'autopsia. La sua identità non è ancora chiarita. La seconda persona saltata dalla gru è nel frattempo stata rintracciata.