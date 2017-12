Zurigo: prostituzione, denunciati 270 clienti

Dall'introduzione della nuova ordinanza sull'esercizio della prostituzione a Zurigo, nel 2013, la polizia municipale ha denunciato oltre 270 clienti che non hanno rispettato le norme in materia.

La prostituzione da marciapiede a Zurigo è ora consentita solo nei quartieri di Niederdorf, di Brunau e nei "box del sesso" ad Altstetten; e inoltre solo a determinati orari. Oltre alle prostitute anche i clienti possono essere puniti se non rispettano le norme sul meretricio. In tal caso devono prevedere una multa di 450, tasse incluse.

Ciò avviene in particolare nel quartiere della Langstrasse, dove la prostituzione è tollerata nei bar ma non su suolo pubblico, ha riferito all'ats il portavoce della polizia Michael Walker.

Negli ultimi anni la polizia a denunciato almeno 270 clienti, ha detto Walker. All'inizio erano in media tre al mese, poi siamo arrivati a cinque; e dall'inizio di quest'anno il numero tende ulteriormente a crescere, ha precisato.

Le nuove regole in materia di prostituzione nella città di Zurigo mirano a tutelare la popolazione residente dalle conseguenze negative dell'esercizio di tale professione, oltre che a proteggere le stese lucciole dallo sfruttamento e dalle violenze, ha ricordato Walker. Si tratta in particolare di regolamentare le procedure di autorizzazione per l'attività in strada e negli appositi saloni.