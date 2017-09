Zurigo: terzo candidato alla carica di sindaco

Anche il gran consigliere Andreas Hauri (PVL) è in corsa per la carica di sindaco di Zurigo alle elezioni comunali del 4 marzo 2018. Il verde-liberale sfiderà la sindaca uscente Corine Mauch (PS) e il municipale Filippo Leutenegger (PLR).

Andreas Hauri aveva già annunciato l'intenzione di candidarsi per un posto nell'esecutivo cittadino. Il suo partito ha reso noto oggi che sarà in corsa anche per la poltrona di sindaco. Si tratta di "dare agli zurighesi una vera scelta", afferma il candidato, che si definisce un esponente del "centro progressista", in un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ.

Il candidato verde-liberale dovrà vedersela con la sindaca socialista Corine Mauch, in carica da due legislature, e con il liberale-radicale Filippo Leutenegger. Tre anni fa, l'ex giornalista televisivo ed ex consigliere nazionale aveva ridato al PLR un seggio occupato dai Verdi: Leutenegger era già allora in corsa per la poltrona di sindaco, ma non era riuscito a superare Corine Mauch.