450 ex Guardie svizzere con Couchepin

Grande festa per le ex Guardie Svizzere Pontificie (GSP) a Soletta nello scorso fine settimana. Circa 450 ex guardie si sono riunite per la loro Assemblea generale. Un pittoresco e colorato corteo della Guardia Svizzera, guidato dalla fanfara, ha attraversato la città vecchia fino ad arrivare nella cattedrale di Soletta.

Tra i presenti c’era anche l’attuale comandante della Guardia Svizzera Pontificia, Christoph Graf. Graf ha spiegato il ruolo importante della GSP, che non riveste solo una funzione coreografica, ma si impegna effettivamente nella sicurezza vaticana. Per adempiere al loro compito, le reclute della GSP seguono una formazione seria, basata sulle più moderne tecniche di difesa e lotta al terrorismo.

Graf ha sottolineato la qualità della nuova formazione per le reclute della GSP svolta dallo scorso anno, in collaborazione con la polizia cantonale del Ticino. “La Guardia Svizzera adatta costantemente la sua formazione alle sfide di oggi. La Scuola reclute è stata portata da due a quattro mesi e viene svolta in collaborazione con la polizia cantonale ticinese”, ha ricordato il comandante. Graf ha sottolineato il valore dell’esperienza che un giovane può sperimentare nella GSP, vera e propria scuola di vita e di spiritualità, capace di far anche germogliare vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale.

(C.V.)