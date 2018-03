Accanto a chi porta una croce pesante

di Cristina Vonzun

Don Vincent Nagle è il cappellano della Fondazione Maddalena Grassi di Milano, una realtà che con le sue strutture e con l'aiuto domiciliare si occupa di un migliaio di pazienti affetti da patologie gravi: pazienti tetraplegici, malati di AIDS, pazienti affetti da sclerosi multipla, pazienti oncologici in fase terminale e altri in situazioni di questo tipo. Padre Vincent è anche cappellano in una struttura associata alla Maddalena Grassi, che ospita pazienti psichiatrici, la metà dei quali arriva dal sistema giudiziario perché ha commesso gravi delitti.

Don Vincent Nagle è il cappellano di tutti loro, ma prima, questo prete californiano con una specializzazione in studi islamici, ha lavorato nel dialogo islamo-cristiano in Africa Orientale. Lo incontriamo per parlare della sua vita di oggi e di quella proposta per «caso» che lo ha portato -come Simone di Cirene- a sostenere le croci di tanti fratelli e tante sorelle e -come la Veronica- ad asciugare il loro sangue e le loro lacrime, spesso infinite.

Don Vincent, come è arrivato al ministero tra i malati?

Diciamo «per caso». Dopo gli studi ho iniziato una missione in Africa Orientale, lavorando nel dialogo cristiano-islamico, insegnando storia dell’Islam in due Università e anche collaborando in Vaticano. In Africa Orientale mi sono gravemente ammalato e sono dovuto rientrare negli Stati Uniti. Dopo due anni di cure ho potuto riprendere un ministero pastorale, ma purtroppo le mie forze non erano in grado di sostenere un lavoro come il precedente. Così, il vescovo della diocesi americana dove risiedevo, ha pensato di affidarmi il mandato di assistente pastorale in due ospedali locali.

Chiamato per «caso» ad assistere i malati. Non deve essere stato facile...

All’inizio provavo fastidio davanti a tanti segni di sofferenza che i pazienti mi trasmettevano. Molti di loro rifiutavano la malattia o ne erano terrorizzati. Anche quando riconoscevo il buon esito di un colloquio avuto con un paziente, ero comunque sopraffatto da un certo fastidio. Ho però capito due cose: dovevo radicalmente crescere, fare un lavoro su me stesso, ma avevo anche un dono che i pazienti stessi mi confermavano.