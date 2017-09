"Accogliamo i migranti con le braccia aperte"

Così il Papa durante l'udienza, nella quale è tornato sul tema della speranza: "È quella che spinge a lasciare la propria terra per cercare una vita migliore".

"Migranti, richiedenti asilo e rifugiati", e gli "operatori della Caritas" che li aiutano, ci ricordano quotidianamente "che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia ben aperte. Proprio così, con le braccia ben aperte, pronte a un abbraccio sincero, affettuoso e avvolgente, un po' come questo colonnato di Piazza San Pietro, che rappresenta la Chiesa madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune". Con queste parole papa Francesco, durante l'udienza generale del mercoledì, ha voluto lanciare un appello sulla necessità di accogliere i profughi che, sospinti dalla speranza di una vita più degna per sé e per i propri familiari, lasciano tutto dietro le loro spalle.

Al centro della catechesi troviamo ancora la speranza, ma anche gli ostacoli che ognuno di noi si trova davanti nel cercare di perseguirla: "La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri cari. Penso ai migranti", ha affermato il Pontefice durante l'udienza, nella quale ha presentato una dimensione molto attuale della virtù della speranza. Quest'ultima, ha spiegato ancora il Papa, "è anche la spinta nel cuore di chi accoglie: il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare".

Ecco perché, secondo papa Francesco, il viaggio si fa a due: "Quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli, capire la loro cultura, la loro lingua. È un viaggio in due e senza la speranza non si può fare".

(Red/Avvenire)